Büyükşehir personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Eğitimlere, faaliyet alanı ve yapılan işlere göre 4'ü Çok Tehlikeli, 4'ü Tehlikeli, 13'ü Az Tehlikeli olmak üzere il genelinde görev yapan 3608 personel katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada;

“Muğla Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı çalışan, hizmetlerini de insan odaklı olarak yürüten bir kurum. Bu yüzden çalışan her personelimizin de sağlığı çok önemli. Her personelimizin iş güvenliğini iyi bilmesi ve bu konuda bilinçlenmesi için bütün eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Mesai arkadaşlarımızın iş güvenliği açısından yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilmeleri açısından ve güvenli çalışma ortamlarında daha verimli çalışabilecekleri eğitimler verildi. Yaşanılan iş kazalarını azaltmak için karşılaşılan risklere karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı. Personelimize verilen bu eğitimler ile iş güvenliği farkındalığı oluştururken aynı zamanda vatandaşlarımıza kaliteli ve etkin hizmet sunmayı amaçlıyoruz” İfadeleri kullanıldı.