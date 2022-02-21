İhlas Haber Ajansı

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Büyükşehir personeline vatandaş ile iletişim eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, personeline iletişim oluşturmada etkili yöntemler, detayları ve yöntemleri, beden dili, jest ve mimiklerin kullanımı, etkin dinleme, anlama ve empati kurma konularında eğitim verdi.


Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Seminer Salonunda düzenlenen eğitimde Büyükşehir Belediyesi personeline 6 saatlik “Çalışanlar ve Vatandaşlar ile İletişim Eğitimi” verildi. Dilek Selçuk tarafından verilen eğitimde personele, iletişim türleri, insan ilişkileri açısından iletişimin önemi, sözsüz iletişim, başarılı iletişim yolları, iletişimde geri bildirimin önemi, etkin dinleme ve beden dilini etkin kullanma konularında bilgiler verildi.

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