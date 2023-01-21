İhlas Haber Ajansı

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Büyükşehir “Refakatçi Eğitimi” ile hasta ve hasta yakınlarının yanında

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ekipleri Evde bakım hizmetleri çerçevesinde yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç hastaların refakatçilerine yaşam alanlarında uygulamalı eğitim veriyor.


Eğitimler deneyimli sağlık personeli tarafından hasta yakınlarına verilirken eğitim içeriği hastanın yatak yarasının oluşmaması, beslenmesi, psikolojik durumum stabil halde tutulması, kişisel bakımı, silme banyosunun yapılması gibi birçok ayrıntılı konudan oluşuyor.


13 ilçede hasta yakınlarına verilen refakatçi eğitimi ile teorik ve uygulamalı eğitim alan hasta yakınlarının hastalarına daha bilinçli ve güvenli olarak bakım vermeleri sağlanıyor.

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