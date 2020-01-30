Büyükşehir sağlık ekibinden anında müdahale

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 11 hasta nakil ambulansı ve 23 personeliyle hizmet veriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 11 hasta nakil ambulansı ve 23 personeliyle hizmetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri hasta nakillerinin yanı sıra yol güzergahları üzerinde trafik kazalarıyla karşılaşıyor. Sağlık ekipleri trafik kazalarında 112 ekipleri gelinceye kadar ilk müdahaleleri yapıyor.