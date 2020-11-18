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Büyükşehir Sağlık Ekiplerinden İlk Müdahale

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Evde Bakım, hasta nakil hizmetleri için 11 hasta nakil ambulansı, 23 personeli 13 ilçede hizmetlerini sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Evde Bakım, hasta nakil hizmetleri için 11 hasta nakil ambulansı, 23 personeli 13 ilçede hizmetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri 13 ilçede hizmetlerini sürdürürken gün içerisinde yol güzergahlarında trafik kazalarıyla da karşılaşıp 112 sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşların yanında oluyor. Alanlarında uzman sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirerek gelen sağlık ekiplerine yaralı vatandaşları teslim ediyor. Ekipler bu güne kadar yol güzergahları üzerinde 19 kazada ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

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