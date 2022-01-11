Büyükşehir sağlık hizmetleriyle vatandaşın kapısını çalıyor

Ekipler proje kapsamında bugüne kadar 17 Bin 532 ilk ziyaret, 202 Bin 127 tıbbi bakım ve 57 Bin 793 genel bakım uygulaması gerçekleştirdi.

Evde Bakım hizmetleri ile Büyükşehir Belediyesi'nin uzman ekipleri pansuman, yatak yarası bakımı, serum takılması, enjeksiyon, sonda takılması, şeker-tansiyon ölçümü gibi hizmetler veriyor. Ekipler talep doğrultusunda saç-sakal tıraşı, vücut bakımı ve banyo gibi hizmetlerle vatandaşların yanında oluyor.

12 bin 296 hastaya 47 Bin 132 kez hasta nakil hizmeti verildi

Uzman ekipler ve 12 hasta nakil ambulansı ile vatandaşlara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, hasta nakil hizmeti kapsamında yaşlı, yatağa bağımlı ve engelli hastaları evden sağlık kuruluşlarına, sağlık kuruluşundan eve naklediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar 12 bin 296 hastaya 47 Bin 132 kez hasta nakil hizmeti verildi. Ayrıca pandemi sürecinde hijyen kurallarına dikkat ederek vatandaşlara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, hasta nakil ambulanslarını her nakilden sonra dezenfekte ederek diğer hastalar için hazırlıyor.

Başkan Gürün, “Evde bakım ve hasta nakil hizmetlerimizde pandemi tedbirlerine uygun olarak vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz”

Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlara sağlığı için birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, evde bakım ve hasta nakil hizmetleri ile vatandaşların yanında olduklarını ifade etti. Başkan Gürün, “Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın daha huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir şehirde yaşamalarını sağlamak için evde bakım ve hasta nakil hizmetlerimizde pandemi dönemine uygun tüm tedbirlerimizi alarak vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Evde Bakım hizmetimizle vatandaşlarımızın evlerine misafir oluyor, onların sağlığı için gerekli bakımları yapıyoruz. Hasta nakil hizmetimiz ile de yaşlı, yatağa bağımlı ve engelli hastalarımızı evden sağlık kuruluşlarına, sağlık kuruluşlarından evlerine naklediyoruz. Büyükşehir ekiplerimiz artık misafir oldukları evlerin birer evladı gibi karşılanıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor”