Büyükşehir Salça Üretim Tesisi Fizibilite Projesi'ne destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla, Aydın ve Denizli illerinin dahil olduğu kalkınma ajansından 2022 yılı Fizibilite Destek Programı çerçevesinde ‘Salça Üretim Tesisi Fizibilite Projesi' ile destek alacak.

Tarım kenti olan Muğla'da üreticiye, üretime önem veren Büyükşehir Belediyesi yeni bir proje ile Muğla'da salça üretim tesisi için proje hazırlayacak. Verimli topraklarında salça üretimi için gerekli ürünleri fazlasıyla üreten Muğla'da Büyükşehir Belediyesi kalkınma stratejisinde önemli bir yer tutan üretim ve imalat sektörü konusunda yenilikçi yaklaşımlar belirlemeye devam ediyor. Salça Üretim tesisi fizibilite projesi ile verimliliği ve sürdürülebilirliği yüksek üretim tesisi yatırımının geliştirilmesi için örnek bir çalışma yapmayı hedefliyor.

Sunulan Salça Üretim Tesisi fizibilite projesi ile domates, biber salça üretim tesisi fizibilite raporu hazırlanarak Fethiye İlçesinde salça üretim tesisi yatırım projesinin de önü açılacak.