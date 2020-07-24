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Büyükşehir Seydikemer'de yol çalışmalarını sürdürüyor

Seydikemer’e bağlı kırsal mahallelerin yollarında yenileme ve genişletme çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar kapsamında Yaylaceylan ve Seki Mahalleleri grup yolları ile Temel Mahallesi Kıncılar mevkii yollarında asfaltlama öncesi zemin iyileştirme çalışmalarına başladı.

Seydikemer'e bağlı kırsal mahallelerin yollarında yenileme ve genişletme çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar kapsamında Yaylaceylan ve Seki Mahalleleri grup yolları ile Temel Mahallesi Kıncılar mevkii yollarında asfaltlama öncesi zemin iyileştirme çalışmalarına başladı.


Vatandaşların güvenli ve modern yollarsa sevdiklerine ulaşmalarını sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Yaylaceylan ve Seki Mahalleleri grup yolları ile Temel Mahallesi Kıncılar mevkii yollarında asfaltlama öncesi zemin iyileştirme çalışmalarına başladı.


Yaz aylarının gelmesi ile birlikte il genelindeki yol çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer ilçesi Yaylaceylan, Seki ve Temel Mahallelerindeki yol çalışmalarını da kısa sürede bitirerek vatandaşların hizmetine sunmayı planlıyor.


Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Seydikemer ilçesinin Kırsal Mahallelerinde devam eden yol çalışmaları ile ilgili şu ifadelere yer verildi: “İl genelinde olduğu gibi Seydikemer ilçemizde de sorumluluk alanlarımızdaki yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Plan ve program dâhilinde devam eden çalışmalar kapsamında Seydikemer ilçesine bağlı Yaylaceylan ve Seki Mahalleleri grup yolları ile Temel Mahallesi Kıncılar Mevkiin yollarında asfaltlama öncesi zemin iyileştirme çalışmalarına başlandı. Zemin iyileştirme çalışmaları sonunda başlayacak olan asfaltlama işlemleri ile birlikte Yaylaceylan, Seki ve Temel Mahallelerinde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve güvenli bir şekilde yapabilecekler”

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