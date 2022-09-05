Büyükşehir, Seydikemer'de yol çalışmalarını sürdürüyor

Vatandaşların güvenli ve modern yollarla seyahat etmeleri için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalarda Seydikemer İlçesine bağlı Gökmen, İzzettin ve Boğaziçi Kirme Kabaağaç Mahalle yolunda asfalt çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun mesaisi ile tamamlanan yol çalışmalarında Gökmen Mahallesi'nde 2 km, İzzettin Mahallesinde 500 metre, Boğaziçi Mahallesi Kirme Kabaağaç Mahalle yolunda 500 metre asfalt kaplama çalışması yapıldı.

Çalışmaların ardından Seydikemer ilçesinin mahalle yolları daha güvenli ve konforlu görünüme kavuşarak vatandaşların hizmetine sunuldu.