Büyükşehir Türkevleri, Bozalan ve Çökertme Mahalleleri için imzaları attı

Yeşili ve mavisiyle dünyaca ünlü bir kent olan Muğla'da, çevrenin korunması, modern altyapı sistemlerinin inşa edilmesi ve mevcut altyapı hatlarının yenilenmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeni altyapı yatırımlarını hayata geçiriyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve yüklenici firma tarafından Milas ilçesi Türkevleri, Bozalan (Siteler Mevkii) ve Çökertme Mahalleleri İçme Suyu Temin Projesi için imzalar atıldı.

Projenin maliyeti 30 milyon 460 bin TL

İlbank tarafından 8 Şubat 2019 tarihinde onaylanan projenin uygulamaya geçirilmesi adına projenin ihalesi 2 Ağustos 2022 tarihinde yapıldı. 1 Eylül 2022 tarihinde 30 milyon 460 bin 292, 26 TL bedel ile yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak işin yer teslimi yapıldı.

Projede 31 bin 149 metre içme suyu şebeke ve isale hattı yapılacak

30 Milyon 460 bin 292, 26 TL maliyet ile sözleşmesi imzalanan proje çerçevesinde 1 adet 100 m3, 1 adet 400 m3 yeni içme suyu deposu, 31 bin 149 metre içme suyu şebeke ve isale yapılacak. Ayrıca 2 adet maslak, 2 adet basınç kırıcı vana odası, 25 adet tahliye odası, 19 adet vantuz odası, 3 adet debimetre odası, 1 adet branşman vana odası ile 700 adet abone bağlantısı da yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Projenin tamamlanması ile birlikte Türkevleri, Bozalan (Siteler Mevkii) ve Çökertme Mahallelerinin içme suyu sorunu ortadan kaldırılacak.

7 bin kişiye yeterli debide içme suyu sağlanacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas İlçesi Ören Mahallesi Türkevleri, Bozalan (Siteler Mevkii) ve Çökertme Mahalleri için içme suyu temin projesi çalışmaları 2017 yılı itibari ile başladı. Yüklenici firma ile imzalanan projede Dereköy bölgesinde içme suyu amaçlı kuyular açılarak 7 bin kişiye yeterli debide (toplamda 15 lt/sn) içme suyu temini sağlanacak.