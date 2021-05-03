Büyükşehir Ula'da 99 kilometre sulama kanalı temizliği yaptı

Verimli toprakları, başat ürünleri ile bir tarım kenti olan Muğla'da hizmetleri ve projeleri ile her zaman üreticinin yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi tarımsal sulama kanalları bakım, onarımı ve temizliği ile de üreticilere destek oluyor. 2014 yılında Büyükşehir olan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi üreticilerin mağdur olmaması için bu hizmeti il genelinde vermeye çalışıyor.

Nüfusunun yüzde 60'ının kırsalda yaşadığı ve tarımsal üretimin yaygın olduğu Muğla'da tarım üreticisine destek olan Büyükşehir Belediyesi, Ula ilçesinde sulama tesislerinin temizliğini ve tamiratını yapıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi kurulduğu günden bu yana Ula ilçesinde 99 Bin 780 sulama kanalı temizliği, 3 Bin 730 metre de sulama kanalı tamirat işlemi gerçekleştirdi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi il genelinde bugüne kadar 743 Bin 440 metre sulama kanalı temizliği, 77 Bin 610 metre de kanal tamiratı işlemi gerçekleştirerek vatandaşların hizmetine sundu.