Büyükşehir, Ula'ya ek içme suyu sağladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak için yürüttüğü çalışmalarına Ula'da devam ediyor. Bu kapsamda Ula İlçesinde bulunan ve vatandaşlara içme suyu kaynağı oluşturan doğal su gözelerinde çalışma yapıldı. Su kaynaklarından alınıp vatandaşlara aktarılmasında kullanılan hatlarda çalışma yapan ekipler bin 50 metrelik hattın yenileme işlemini tamamladı.

Su miktarları arttı

Karabörtlen, Sarayyanı ve Örnekköy Mahallelerinde bulunan doğal su kaynakları hatlarında yapılan yenileme çalışmasının yanı sıra 15 farklı su gözü daha sisteme dahil edilerek ek içme suyu sağlandı.

Doğal su kaynaklarının korunması ve bakım onarım çalışmalarının yapılması için başlatılan çalışmalar kapsamında 3 mahallede su kaynaklarının toplanması için 3 adet su toplama deposu, 3 adet su toplama deposu tamiratı yapıldı. Ayrıca su kaynaklarının etrafında da bakım onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Sarayyanı, Örnekköy ve Karabörtlen mahallelerine aktarılan su miktarı yükseldi. Su miktarlarının yükselmesi ile birlikte özellikle yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntısına ciddi bir önlem alındı.