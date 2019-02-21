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Büyükşehir, vatandaşların beslenme durumlarını değerlendiriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi beslenmenin önemini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşların beslenme durumlarını değerlendiriyor.


Muğla Büyükşehir Belediyesi diyetisyeni tarafından evde bakım hizmetleri kapsamında vatandaşlar, yetersiz ve dengesiz beslenme durumu, hastalığa özgü tıbbi beslenme ihtiyacı, çiğneme ve yutkunma güçlüğü, iştahsızlık, sindirim sorunları ve ağızdan beslenememe riskleri açısından değerlendiriliyor.


Yapılan değerlendirmeler sonucunda diyetisyen tarafından vatandaşların sağlık ve beslenme durumuna özgü beslenme eğitimi veriliyor ve önerilerde bulunuluyor.


Beslenme durumu kötü, ağızdan besin tüketimi olmayan ya da az olan hastalar, ilgili hekimlere yönlendirilerek takip altına alınıyor.

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