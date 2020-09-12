Büyükşehir ve Turizm Bakanlığı Bodrum için protokol imzalıyor

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi işletme protokolünü imzalaması için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e yetki verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum'un alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için Bodrum tarihinin en büyük altyapı yatırım hamlesini başlattı. Dünya Bankası'ndan sağlanan kredi ile Turgutreis'e 160 Milyon TL yatırımla 160 km kanalizasyon, 110 Milyon TL yatırımla Bodrum'un en büyük tesisi olacak Turgutreis Arıtma Tesisi, 85 Milyon TL yatırımla Gümbet-Gümüşlük Arıtma modernizasyonu olmak üzere 350 milyon liralık yatırımlar Bodrum'da ardı ardına hayata geçiyor.

Meclisten Başkan Gürün'e Yetki

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Bodrum İlçesi İçmeler, Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü imzalayarak altyapı yatırımlarına devam edecek. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi bakanlıkla işletme protokolünü imzalaması için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e yetki verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılacak olan protokol kapsamında; Bodrum İlçesi Torba mahallesinde 2053 nüfus projeksiyonu dikkate alınarak 67.200 kişinin hizmet alabileceği 2 kademeli olarak toplamda 16 km kanalizasyon şebekesi 20 km ana kolektör şebekesi ile 6 adet terfi istasyonu inşa edilecek.

Bodrum İçmeler'de bulunan İçmeler atıksu arıtma tesisinin kapasitesi etaplı olarak toplamda 37.000 m3/gün'e çıkarılacak.

Bodrum İçmeler Atıksu Arıtma Tesisine ait derin deniz deşarjı hattı revize edilecek.

Bodrum İçmeler Atıksu Arıtma Tesisine ait mevcutta bulunan 3 adet terfi istasyonunun revizyon çalışmaları yapılacak.

Bodrum Yalı, Yalı Sahil Oteller bölgesi ve Kızılağaç mevkii kanalizasyon şebekesi inşa edilerek İçmeler AAT'ye bağlanacak. Yalı ve Çiftlik mahalleleri kanalizasyon şebeke projeleri hazırlama çalışmalarına en kısa sürede başlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın altyapı, kanalizasyon yatırım bedelleri karşılığında Torba, Kızılağaç ve Çiftlik mahallelerinin atıksu bertaraf hizmetleri ve İçmeler Atıksu Arıtma Tesisinin işletmesi ve gelirleri Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin büyük yatırımları ve bakanlığın yapacağı son yatırımlar ile Bodrum ilçesinde yüzde 46'ya hitap eden kanalizasyon ve arıtma tesisleri nüfusun yüzde 91'ine hizmet eder hale gelecek.

Başkan Gürün; “Bodrumumuz için güç birliği yapıyor, altyapı sorununa bir kazma daha vuruyoruz.”

Doğal ve eşsiz güzellikleriyle kendine hayran bırakan bir coğrafyaya sahip Muğla'da yaşadıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bu güzellikleri koruyarak geleceğe taşımak, alt ve üst yapıları ile örnek bir şehir oluşturumak için yerel yönetimler kadar merkezi hükümetin de taşın altına elini sokması gerektiğini söyledi ve Kültür Turizm Bakanlığı ile imzalanacak protokolün ana temasının Bodrum ve alt yapı olduğunu belirtti.

Başkan Gürün; “Bodrum deyince Halikarnas Balıkçısı'nın tabiriyle; “Yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin, Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin, Senden öncekiler de böyleydiler. Akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler.” Cümleleri aklımıza gelir. Büyükşehir Belediyesi olarak kelimelerle tarif edilemeyen güzelliğe sahip Bodrumumuz için var gücümüzle çalışıyor, alt yapısına tarihinin en büyük yatırımını yapıyoruz. Özellikle Bodrum yazlık nüfusu ile en kalabalık ilçemiz haline geliyor. Altyapı yatırımlarını da yazlık nüfusumuza göre yapıyor, hemşehrilerimizin, yerli ve yabancı misafirlerimizin mağdur olmamasını sağlıyoruz. Bodrumumuza sadece yerel yönetim olarak bizlerin değil merkezi hükümetin de yatırımlar yapması gerekiyor. Kısa sürede alt ve üst yapıları ile daha yaşanır bir Muğla yaratabilmek için çalışmalarımız sonuç verdi ve bakanlığımızla protokol imzalayacağız. Bakanlığımızın ve Büyükşehir Belediye'mizin yapacağı tesisler ve altyapı yatırımları ile Bodrumumuz altyapısı ile değil güzellikleri ile anılacak” dedi.