Büyükşehir Yatağan'da yatırımlarını sürdürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan'da yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Büyükşehir ekipleri son olarak Kadıköy Mahallesinde içme suyu projesini hayata geçirirken mahalle muhtarı Ertan Uysal çalışmalar nedeniyle Başkan Dr. Osman Gürün'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçe 569 mahallede vatandaşların ihtiyaçlarına ve acil önceliklere göre projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Son olarak Mehmet Özcan, Yusuf Koç ve Atatürk Caddeleri üzerinde alt ve üstyapı projelerine devam ekipler bir yandan kırsal bölgelerin su ihtiyaçlarını da karşılayacak projeleri hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri Yatağan İlçesi Kadıköy Mahallesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan kaynakta su seviyesinin azalması nedeniyle çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bölgeye yeni sondaj kuyusu açıldı ve 1400 metrelik içme suyu hattı yapıldı. Bu çalışmaların ardından yeni bulunan kaynak mahalleyi besleyen depoya aktarılarak mahallenin içme suyu ihtiyacı karşılandı. Ayrıca çalışmalar sırasında kazı yapılan yolda stabilize malzeme serilerek eski haline getirildi.

Yatağan ilçesi Kadıköy Muhtarı Ertan Uysal, Muğla Büyükşehir Belediyesinin mahallesine yapmış olduğu hizmetler nedeniyle Başkan Dr. Osman Gürün'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Muhtar Uysal, “Büyükşehir Belediyemizin mahallemize yaptığı hizmetlerden son derece memnunuz. Son olarak içme suyu seviyesinin azalması üzerine güzel bir projeyle bizleri bu sorundan kurtardı. Bunun yanı sıra diğer istek ve taleplerimizi ilgili daire başkanlıklarına bildiriyoruz. Daire başkanlıkları da taleplerimize en kısa sürede cevap veriyor. Mahallem adına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ederim” dedi.