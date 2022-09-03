Büyükşehir yaz spor kursları sona erdi

Yaz spor kurslarına katılan öğrenciler için Kışla Parkında tören düzenlendi. Törene, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumhur Çoban ve öğrenci velileri katıldı.

Yaz spor kursları 6-12 yaş arası çocuklara hafta içi satranç, çocuk zumba, voleybol, tenis, masa tenisi, atletizm, temel hareket eğitimi, akıl ve zeka oyunları branşlarında uzman eğitmenler eşliğinde verildi. Bunun yanı sıra profesyonel olarak voleybol ve masa tenisi kulüp sporcularına da kendi seviyelerine uygun eğitimler verildi.

Gümüş: Muğla'da yaşayan aileler ve onların çocukları çok şanslı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş “ Muğla'da yaşayan aileler ve onların çocukları çok şanslı. Büyükşehir Belediyemiz yaz olsun kış olsun çocuklara yönelik çok güzel etkinlikler yapıyor. Bu yazda çocuklarımızın gelişimine hem katkı sunması, hem sosyalleşmesi konusunda yaz sporları çok önemli. Çocuklar mutlu olunca aileleri de mutlu oluyor. Büyükşehir Belediyemize ve çalışanlarına sonsuz teşekkürler ediyorum” dedi.

Başkan Gürün: Birlikte paylaşmayı öğrenmek toplumun geleceği açısından çok önemli

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “ Bu güzel bir şenlik. Yüzlerin gülüşünden anlaşılıyor ki bu kurs velilerimizi de çocuklarımızı da mutlu etti. Bu kursların çeşitli faydaları var. Öncelikle çocuğumuzun belli bir spor dalına kabiliyeti var mı? Varsa bunun gelişmesine nasıl katkı yapabiliriz. Spor dediğimiz hadise sadece başarıya yönelik birincilik, ikincilik değil. Spor aynı zamanda insanı eğiten bir dal. Birlikte disiplinli çalışmayı veriyor. Birlikte disiplinli çalışma hayatımızın sonunu kadar bize rehberlik edecek çok önemli bir katkı. Disiplinli ve programlı çalışan bir çocuk derslerinde mutlaka başarılı oluyor. Analiz yapıyor, sentez yapıyor. Yaz aylarında ailelerin en büyük sorunu çocuğumuzu nasıl oyalayacağız. Anneannesine gitti, babaannesine gitti, biraz denize gitti, geri kalan kısımda ellerinde tablet ya da televizyon sürekli dijital alanda. Bu şuanda yaşadığımız en büyük tehlikelerden birisi. Yaz spor kurslarında çocuklarımız belli disiplin içinde belli bir spor dalının özelliklerini ve nasıl yapıldığını öğreniyorlar. Çocuklarımız burada birlikte başarıyı ve başarısızlığı paylaşıyor. Birlikte paylaşmayı öğrenmek toplumun geleceği açısından çok önemli. Ailelerimiz Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu yaz spor kurslarının ne kadar ehemmiyetli olduğunun farkında. Gönül rahatlığı içerisinde çocuğunu pozitif değerlere sahip olması için burada eğitildiğinin farkında oluyor. Bu hem çocuklarımızın, hem Muğla'mızın, hem geleceğimizin sevgi içinde kol kola ülkemizin geleceği için barış içerisinde yürümemizi sağlayacak olay. Çocuklarımızı ve öğretmenlerini canı gönülden kutluyorum” dedi.