Büyükşehir yaz spor kurslarından 515 öğrenci yararlanıyor

27 Haziran 2022 tarihinde başlayan yaz spor kursları 8 farklı branşta eğitim veriliyor.

Yaz spor kursları 6-12 yaş arası çocuklara hafta içi satranç, çocuk zumba, voleybol, tenis, masa tenisi, atletizm, temel hareket eğitimi, akıl ve zeka oyunları branşlarında uzman eğitmenler eşliğinde veriliyor. Bunun yanı sıra profesyonel olarak voleybol ve masa tenisi kulüp sporcularına da kendi seviyelerine uygun eğitim veriliyor. Büyükşehir Belediyesi yaz spor kurslarında toplamda 515 çocuk eğitim alıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz yaz spor kurslarından tenis branşı faaliyetleri Muslihittin Mahallesinde bulunan Sosyo kültürel alanda yapılırken, diğer branşların tamamı Düğerek Sosyal Tesisleri ve Spor Salonunda düzenleniyor. 27 Haziran tarihinde başlayan yaz spor kursları 2 Eylül tarihinde sona erecek.