Büyükşehir, Yemişendere Mahallesi'nin Yollarını İyileştirdi

Vatandaşların güvenli ve modern yollarla sevdiklerine ulaşmalarını sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesine bağlı Yemişendere Mahallesi yolunda 9 kilometrelik zemin iyileştirme çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun mesaisi sonucu tamamlanan 9 kilometrelik Yemişendere yolu, çalışmaların ardından konforlu görünüme kavuşarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin mahallesinde yaptığı yol çalışmalarını yakından takip eden Yemişendere Mahallesi muhtarı Mehmet Günay, şunları ifade etti: “Büyükşehir Belediyesi ekiplerince özverili ve ciddi bir şekilde sürdürülen zemin iyileştirme çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yollarımız daha güvenli hale geldi. Büyükşehir Belediyesinin mahallemizde yaptığı güzel hizmetlerden çok memnunuz. Vatandaşlarımızın daha güvenli yollarda seyahat edebilmesi için çalışan tüm Büyükşehir personeline ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün'e çok teşekkür ederim” dedi.