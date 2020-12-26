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Büyükşehirde CHP'li meclis üyesi sayısı arttı

31 Mart yerel seçimleri sonrasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclis üyesi dağılımı CHP 35, AKP 25, MHP 5 ve İYİ Parti 3 olarak sonuçlanmıştı.

CHP'li Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Fikret Uzunhasan'ın yaşamını yitirmesinin ardından AK Parti'li Ula Meclis üyesi Özay Türkler Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğine gelmiş, meclis dağılımı CHP 34, AK Parti 26, MHP 5 ve İYİ Parti 3 olarak gerçekleşmişti.


Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya'nın yaşamını yitirmesinin ardından Ula Belediye Meclisi AK Parti Ula ve Büyükşehir Meclis üyesi Özer Türkler'i Belediye Başkanı olarak seçti. AK Parti'li Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Özay Türkler'in Ula Belediye Başkanı seçilmesinin ile Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğine CHP'li Özay Çekin geldi.

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