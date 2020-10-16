İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir'den 100 aileye 300 kıl keçisi

Muğla il genelinde kırsal kalkınma çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi tarıma ve hayvancılığa verdiği desteği sürdürüyor.

Daha önce Muğla'nın Menteşe ilçesinde 40 kadın üreticiye 2 dişi 1 erkek kıl keçisi dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi 100 kadın üreticiye de 2 dişi 1 erkek kıl keçisi dağıtacak.


300 Kıl Keçisi Dağıtılacak


Muğla'nın Ortaca, Dalaman ve Kavaklıdere ilçelerinde kıl keçisi desteklemesinden faydalanmaya hak kazanan 100 kadın üreticiye 2 dişi 1erkek kıl keçisi verilecek. 8-45 yaş arasında ki kadın üreticilerin kıl keçileri önümüzdeki günlerde dağıtılacak. Kıl keçisi desteklemesinden faydalanmaya hak kazanan kadın üreticilerin isimleri Muğla Büyükşehir Belediyesinin web sitesinde yayınlandı.


Başkan Gürün: Üreten Köylü Milletin Efendisi Olacak


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “ Üretimin ana aktörü kadınlarımızdır. Muğla'da köylümüz toprağına sahip çıkıyor ve üretmeye devam ediyor. Üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapacağız. Daha önce Menteşe'de 40 kadın üreticimize 2 erkek 1 dişi olmak üzere 120 kıl keçisi dağıttık. Şimdi de Kavaklıdere, Dalaman ve Ortaca ilçelerimizde 100 kadın üreticimize 2 dişi 1 erkek olmak üzere 300 kıl keçisi dağıtacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.