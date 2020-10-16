Büyükşehir'den 100 aileye 300 kıl keçisi

Daha önce Muğla'nın Menteşe ilçesinde 40 kadın üreticiye 2 dişi 1 erkek kıl keçisi dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi 100 kadın üreticiye de 2 dişi 1 erkek kıl keçisi dağıtacak.

300 Kıl Keçisi Dağıtılacak

Muğla'nın Ortaca, Dalaman ve Kavaklıdere ilçelerinde kıl keçisi desteklemesinden faydalanmaya hak kazanan 100 kadın üreticiye 2 dişi 1erkek kıl keçisi verilecek. 8-45 yaş arasında ki kadın üreticilerin kıl keçileri önümüzdeki günlerde dağıtılacak. Kıl keçisi desteklemesinden faydalanmaya hak kazanan kadın üreticilerin isimleri Muğla Büyükşehir Belediyesinin web sitesinde yayınlandı.

Başkan Gürün: Üreten Köylü Milletin Efendisi Olacak

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “ Üretimin ana aktörü kadınlarımızdır. Muğla'da köylümüz toprağına sahip çıkıyor ve üretmeye devam ediyor. Üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapacağız. Daha önce Menteşe'de 40 kadın üreticimize 2 erkek 1 dişi olmak üzere 120 kıl keçisi dağıttık. Şimdi de Kavaklıdere, Dalaman ve Ortaca ilçelerimizde 100 kadın üreticimize 2 dişi 1 erkek olmak üzere 300 kıl keçisi dağıtacağız” dedi.