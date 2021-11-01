Büyükşehir'den 126 kadın üreticiye Kıl Keçisi desteği

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Fethiye, Köyceğiz, Ula, Marmaris ve Datça ilçelerinde 18-45 yaş arasındaki kadın çiftçilerin yararlanması için başlattığı 2 dişi 1 erkek kıl keçisi desteklemesi için başvurular tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle maddi bağımsızlığını kazanmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadın üreticilere destek olmak için başlatılan Kıl Keçisi projesinden 5 İlçeden 126 kadın üretici projeden yararlanmaya hak kazandı.

Marmaris'ten 1, Datça'dan 13, Ula'dan 33, Fethiye'den 20, Köyceğiz'den ise 59 kadın üreticinin destekleneceği Kıl Keçisi projesinde 18-45 yaş arasındaki kadın çiftçilere 2 dişi 1 erkek kıl keçisi desteklemesi yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi daha önce Muğla'nın Menteşe, Dalaman, Ortaca ve Kavaklıdere ilçelerinden 140 kadın üreticiye 420 kıl keçisi dağıtmıştı. Büyükşehir Belediyesinin son desteklemelerinin ardından il genelinde toplam 266 kadın üreticiye toplam 798 Kıl Keçisi verilmiş oldu.