Büyükşehir'den 13 ilçede şeker ölçümü

00 ile 12.00 saatleri arasında ücretsiz kan şekeri ölçümleri yapacak. 7-18 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan şeker ölçümünden tüm vatandaşlar faydalanabilecek.

7 Kasım'da Bodrum Mumcular Mahalle Meydanı'nda başlayan şeker ölçümleri 8 Kasım'da Menteşe Yenibağyaka, Marmaris Hisarönü ve Dalaman Karaağaç Mahalle Meydanlarında, 9 Kasım'da Milas Boğaziçi Mahalle Meydanı, Köyceğiz Ulucami Meydanı, Fethiye Çamköy Mahalle muhtarlık önü, 10 Kasım Bodrum Turgutreis Mahalle Meydanı, Kavaklıdere Menteşe Mahalle Meydanı, Menteşe 1.Nolu Hizmet Binası önü, Ortaca Güzelyurt Mahalle Meydanı, 11 Kasım Yatağan Bencik Meydanı, Ula Kızılyaka Mahallesi, Köyceğiz Zaferler Mahalle Meydanı, Seydikemer Kadıköy Mahalle Muhtarlığı, 14 Kasım Bodrum Hizmet Binası önü, Milas MUSKİ bina önü, Yatağan Hizmet Binası, Menteşe 2 Nolu Hizmet Binası, Marmaris Büyükşehir Belediye Hizmet Binası önü, Datça Belediye önü, Ortaca Hizmet Binası önü, Fethiye Karaçulha Hali, Seydikemer Büyükşehir Hizmet Binası önü, 15 Kasım Yatağan Bozarmut Mahalle Meydanı, Datça Kızlan Mahalle Meydanı, 16 Kasım Ula Merkez Pazar Yeri, Dalaman Merkez Mahalle Meydanı, Fethiye Babataşı Muhtarlığı önü, 17 Kasım Marmaris Kemeraltı Mahalle İtfaiye önü, 18 Kasım Kavaklıdere MUSKİ Hizmet binası önünde sona erecek.