Büyükşehir'den 32 Evler'e yağmur suyu hattı

İçme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu konularında birçok farklı noktada çalışmalarını sürdüren ekipler son olarak Menteşe İlçesi 32 Evler Mevkiinin önemli bir eksiğini ortadan kaldırdı.

Yağmur yağışlarının ardından su birikintisinin meydana geldiği ve günlük hayatın aksamasına sebep olan problem ortadan kaldırıldı. MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından, bölgeye yeni yağmur suyu hattı yapılarak, yağmur yağışlarında su baskını olmasının önüne geçildi. Bölgeye ayrıca 20 adet yağmur suyu ızgarası yapıldı.