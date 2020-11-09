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Büyükşehir'den ‘Autocad' eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından teknik personele yönelik ‘Autocad’ eğitimi düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından teknik personele yönelik ‘Autocad' eğitimi düzenlendi.


Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen eğitim, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde pandemi koşullarına uygun olarak Bilişim Atölyesinde yapıldı.


Eğitimle Büyükşehir Belediyesi teknik personellerinin planlama, proje geliştirme/uygulama, teknik çizim, modelleme ve yenilikçi hizmet konusunda bilgileri artırılması sağlanarak, belediyenin kurumsal kapasitesinin ve teknik proje yönetim becerisinin arttırılması hedeflendi. Ayrıca verilen eğitimle sürdürülebilir ve başarılı projelerin ortaya çıkması öngörüldü.

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