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Büyükşehir'den Balıklara yol

Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talep üzerine Ketenci deresinde oluşan kumlardan dolayı denize ulaşamayan balıklar için gece dere temizliği yaptı.


Marmaris İlçesi Ketenci Deresinde deniz seviyesinin yükselmesi ile dere girişinde oluşan gelgitler nedeniyle biriken toprak balıkların denize ulaşımını engelledi. Vatandaşlar durumu fark ederek MUSKİ ekiplerine bildirdi. Konuyu kısa sürede değerlendiren ve çalışmalara başlayan MUSKİ ekipleri, gece yarısı balıklara zarar vermeden dere içerisindeki toprak yığınını temizledi.


Yaklaşık 50 metre uzunluğundaki bölgeyi temizleyen ekipler, dereden 3 kamyon kum çıkardı.

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