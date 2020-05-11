Büyükşehirden berber ve kuaförleri malzeme yardımı

Büyükşehir Belediyesi il genelinde bulunan 2 bin adet berber, kuaför ve güzellik merkezi esnafına maske, eldiven, el dezenfektanı ve tek kullanımlık traş önlüğü dağıttı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında genelge ile 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri 11 Mayıs itibariyle kapılarını tekrar açtı. Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde berber, kuaför ve güzellik merkezleri hizmetlerinin daha sağlıklı bir ortamda verilmesi amacıyla hijyen paketi dağıttı. Muğla Büyükşehir belediyesi il genelinde bulunan 2 bin adet berber, kuaför ve güzellik merkezine maske, eldiven, el dezenfektanı ve tek kullanımlık traş önlüğü desteği vererek esnafın yanında oldu.

Yaklaşık bir buçuk aydır dükkanları kapalı olan berber, kuaför ve güzellik merkezleri esnafının bugün itibari ile müşterileri ile buluştuğunu ve siftah yaptığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün hijyen paketleri ile vatandaşların ve esnafın sağlığına küçük bir katkı vermek istediklerini belirtti.

Başkan Gürün; “11 Mart'tan itibaren korona virüs ile büyük bir mücadele içindeyiz. Vatandaşlarımızın sağlığı için tüm tedbirleri aldık ve almaya da devam ediyoruz. 21 Mart'ta kapatılan ve bugün itibari ile iş başı yapan berber ve kuaför esnafımıza Büyükşehir olarak hijyen paketlerimizle bir katkımız olmasını istedik. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın sağlığı her şeyden daha önemli. Bugün dükkanlarını açan uzun zaman sonra siftah yapan esnafımıza hayırlı işler diliyorum. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak hep birlikte bu günleri geride bırakacağız” dedi.