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Büyükşehirden “Bilinçli Spor Sağlıklı Gelecek” etkinliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi “Bilinçli Spor Sağlıklı Gelecek” etkinliği başlattı.

Etkinlik kapsamında İlçelerin en yoğun spor yapılan bölgelerine stant açan ekipler uzman spor hocaları eşliğinde vatandaşları bilgilendiriyor. Spor öncesi, spor sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri anlatan uzmanlar böylelikle vatandaşların daha bilinçli ve sağlıklı olarak spor yapmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca evde yapılabilecek egzersizlerinde detaylı olarak anlatıldığı ve uzmanlar tarafından hazırlanan broşürler de vatandaşlara dağıtılıyor.


Spor uzmanlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar 14 Ekim'de saat 18:00-20:00 Milas/Menteş


15 Ekim saat 18:00-20:00 Fethiye/Şehit Fethi Bey Parkı, 17 Ekim 14:00-16:00 arası Marmaris/Macera Parkı ve 19 Ekim'de de 18:00-20:00 Köyceğiz/Kordon'da gereken bilgileri alabilecekler.

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