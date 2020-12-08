Büyükşehirden Bodrum su baskınlarına müdahale

İlçede MUSKİ ve İtfaiye ekipleri su baskınlarına müdahale ederek vatandaşların mağdur olmasını önledi.

Bodrum'da meydana gelen sağanak yağış nedeniyle metrekareye 35 kilogram yağış düşerken Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yağmur yağışının getirdiği atıklardan dolayı tıkanan 12 mazgal, 9 kanalizasyon bacası ve 1 dere ağzı temizlenerek tıkanıklık giderildi. Toplamda 31 adet su baskını şikâyetinin yaşandığı yağmur sonrasında su baskını meydana gelen ev ve iş yerlerinde vidanjörler ile su tahliyesi yapıldı. Çalışmalarda toplam 42 personel, 3 kazıcı yükleyici, 6 çift kabin kamyonet, 5 vidanjör, 1 kombine kanal açma aracı ve 3 kanal açma ile müdahale edildi. Yağışın ardından yıl boyunca rutin olarak temizlenen dere yataklarında tek tek çalışma yapılarak herhangi bir tıkanıklık veya olumsuz durumların meydana gelip gelmediği kontrol edildi.