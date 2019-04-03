Büyükşehirden Bodrum'un alt yapı sorunu İçin 57 proje

Bu kapsamda Turgutreis, Gümbet, Gümüşlük atıksu arıtma tesisleri ve Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Koyunbaba, gibi 57 farklı proje için 322 Milyon TL'lik yatırım planı hazırlandı. Tamamı alt yapı yatırımları için kullanılacak olan ve sözleşmesi imzalanan 1'inci ve 2'inci etap dünya bankası kredisinin 257 Milyon TL'si ve öz kaynakla toplam 322 Milyon TL, 57 önemli alt yapı projesi için Bodrum İlçesinde kullanılacak.

Turgutreis'e, Bodrum'un En Büyük Atıksu Arıtma Tesisi Yapılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, arıtma sorunlarının yaşandığı Bodrum İlçesinde bu sıkıntıların önüne geçilmesi için önemli projeler hazırladı. Bunlardan en büyüğü ise Turgutreis'e yapılacak olan tesis. 37 Bin metreküp kapasiteli tesisin proje çalışmaları tamamlanırken 2019 yılı içerisinde bu tesisin inşaat çalışması başlayacak. 85 Milyon TL'ye mal olacak Turgutreis Atıksu arıtma tesisiAkyarlar, İslamhaneleri, Peksimet veDereköymahallelerinde yaşanan arıtma problemini ortadan kaldıracak.

Bunun yanı sıra özellikle yaz aylarında yoğun nüfus artışının yaşandığı Cevat Şakir, Cumhuriyet, Çarşı, Eskiçeşme, Gümbet, Kumbahçe, Tepecik, Türkkuyusu, Umurça, Yeniköy ve Yokuşbaşı Mahallelerine hizmet veren tesislerin kapasitesi arttırılıyor. Bu mahallelere 9 bin 600 metreküp kapasiteli Gümbet, 10 bin metreküp kapasiteli İçmeler atıksu arıtma tesisi olmak üzere toplam 19 bin 600 metreküplük bir kapasite ile bölgedeki mahallelere hizmet veriliyor. Bu kapasitedeki tesislerin önümüzdeki süreçte Bodrum ilçesinin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalacağı ön görüldüğü için Büyükşehir tarafından çalışma başlatıldı. Gümbet atıksu arıtma tesisinin kapasitesi 30 bin metreküp arttırılarak 39 bin 600 metreküpe ulaşacak. Böylelikle Bodrum merkezde 49 bin 600 metreküplük arıtma yapılarak bölgenin arıtma problemi ortadan kalkacak.

Yeni Kanalizasyon Hat ve Rehabilitasyon Projeleri

Arıtma tesisi yatırımlarının yanı sıra kanalizasyon projelerini de hazırlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Bodrum'un birçok noktasında yeni kanalizasyon hat yapımı ve rehabilitasyon çalışmaları başlatıyor. Başta Akyarlar'a 20 Milyon 500 Bin TL yatırımla yaklaşık 42 bin metre kanalizasyon hattı yapacak olan ekipler, Koyunbaba Mahallesine 31 bin, Turgutreis-Gümüşlük'e 27 Bin, Peksimet'e 18 bin, İslamhaneleri'ne 7 bin, Geriş Mahallesi Erdemil Mevkiine 16 bin ve Türkbükü'ne 18 bin metre kanalizasyon hattı yapacak. Bunların yanı sıra diğer mahallelerde de eksik görülen yerlerde kanalizasyon hat yapımı ve yenileme çalışmaları devam edecek.

“Bodrum'un Alt Yapı sorunlarının çözümü için çalışmaları başlattık”

Bodrum'da uzun yıllardan bu yana süre gelen önemli alt yapı sıkıntılarının olduğunun altını çizen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, gittikçe artan nüfus ve yaz aylarında gelen misafirler nedeniyle bu alt yapı eksikliklerinin daha büyük sorunları ortaya çıkardığını belirtti. Bu alt yapı eksikliklerinin giderilmesi için büyük bir yatırım hamlesi başlattıklarını söyleyen Başkan Gürün, “Bizim İlimizin nüfusu 967 bin 487. Özellikle yaz aylarında gelen misafirlerimizle birlikte nüfusumuz 5 milyona yaklaşıyor. Bizde projelerimizi 5 milyon nüfusa göre yapmaya çalışıyoruz. Dünyanın en ünlü turistik kentlerinde biri olan Bodrum İlçemizde yıllardır yaşanan alt yapı sorunlarının çözümü için oluşturduğumuz finansman ile büyük bir yatırım hamlesi başlattık. Önümüzdeki 5 yılda arıtma tesisi, kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu hat projeleri ile gözbebeğimiz Bodrum'un alt yapı sorunlarını çözeceğiz ve doğasını koruyan, huzurlu, Muğla'ya yakışan bir kent yaratacağız” dedi.