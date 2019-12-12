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Büyükşehir'den Datça'da ki su baskınlarına anında müdahale

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısını yaptığı yoğun yağış ve su baskınlarına karşı aldığı önelmeler doğrultusunda Datça İlçesinde yağmur yağışı nedeniyle meydana gelen 6 su baskınına anında müdahale etti.


Datça'da yaşanan yağmurda Metrekareye 41,5 kilogram yağış düşerken 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 6 baskını ihbarına müdahale edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri su baskınlarına 3 arazöz 6 motopomp ve 10 personel ile 1 adet ev, 3 adet iş yeri su tahliye işlemi gerçekleştirdi. Reşadiye ve Hızırşah Mahallelerinde meydana gelen su baskınlarının yanı sıra TEİAŞ Elektrik Binasına da müdahale edilerek su tahliye edildi.


Yaşanan yağmur yağışları diğer ilçelerde olumsuz bir durumu sebep olmazken acil çağrı merkezine Datça dışında herhangi bir İlçeden su baskını şikayet gelmemiştir.

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