Büyükşehir'den, Dünya Arı Günü etkinliği

Dünya'daki çam balı üretiminin önemli kısmının karşılandığı Muğla'da, geçtiğimiz yıl meydana gelen yangınlar nedeniyle ormanların zarar görmesi ve bal üretiminin olumsuz etkilenmesi nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi destekleme ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Muğla Büyükşehir Belediyesi, 20 Mayıs Dünya Arı Günü nedeniyle 16-21 Mayıs tarihleri arasında farkındalık oluşturmak için bir dizi etkinlik düzenledi.

Etkinlikler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ali Koçman Meslek Yüksek Okulu Arıcılık öğrencileri ile 17-18 Mayıs tarihlerinde Yatağan Akıllı Tarım Çiftliğinde Ana Arı ve Arı Sütü Eğitimi başladı. Ardından 20 Mayıs'ta Marmaris'te 21 Mayıs'ta da Köyceğiz ilçesinde stantlar açıldı. Etkinliklerde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin stantları arı ailesi tanıtımı, arı sütü üretim standı, bal hasat standı, propolis işleme standı, kozmetik standı, balmumu standı, uçucu yağ standı ve polen standından oluştu.