Büyükşehirden Fethiye'nin alt yapısına büyük yatırım

Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi'ne yaptığı yeni arıtma tesisini faaliyete alan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bölgenin atıksu problemini tamamen ortadan kaldırmak

için Hisarönü-Ovacık mevkilerine 101 bin metrelik kanalizasyon hattı yapıyor. Ayrıca Fethiye merkezine hizmet veren Fethiye arıtma tesisinin kapasitesi de iki katına çıkarılıyor.

Hisarönü Ovacık Kanalizasyon Hattına Kavuşuyor

Dünya Bankasından alınan kredi ile finansmanı oluşturulan Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattı ile turizmin göz bebeği Ölüdeniz Mahallesinde atıksu problemi ortadan kalkmış olacak. Bunun yanı sıra Fethiye atıksu arıtma tesisinin mevcut kapasitesi iki katına çıkaraılarak Hisarönü-Ovacık'ın atık suyu burada arıtılacak. Fethiye AAT'de yapılacak olan iyileştirme çalışmaları ve atıksuyu taşıyan mevcut hatların yenilenmesi ile arıtılan suyun kalitesi arttırılacak. Yaklaşık 91 Milyon 215 Bin TL'ye mal olacak Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hatlarının yapılması, Fethiye AAT kapasite artışı ve mevcut hatların yenilenmesi çalışmaları için proje çalışmaları tamamlanırken kısa süre sonra ihale işlemlerinin başlaması bekleniyor.

Gürün; “Alt ve üst yapıları ile örnek bir şehir oluşturacağız”

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, önümüzdeki 5 yıl içinde hazırladıkları projeleri tek tek hayata geçireceklerini ve Muğla'nın alt yapı sorunlarını çözmek için büyük mesai harcayacaklarının altını çizdi. Başkan Gürün, “Büyükşehir olduğumuzdan bu yana Muğla'nın alt yapı eksiklerinin giderilmesi için sistematik olarak yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini bu dönemde alacağız. Göreve geldiğimizde nerede hangi eksiğin olduğunu belirlemeye çalıştık ve bunula ilgili bir rapor hazırladık. Ardından bu eksikliklerin giderilmesi için projelerimizi ortaya koyduk ve bu projelerin hayata geçirilmesi için finansman oluşturmaya çalıştık. Dünya Bankasıyla 3,5 yıl bu finansman için temas halindeydik. Gerekli krediyi temin ettik ve mevcut alt yapı projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz. Sadece Fethiye ilçemize hazırladığımız projelerle 127 Milyon TL alt yapı yatırımı yapacağız. İlçelerimizin kanayan yarası ve yıllardır süren atıksu, kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu yatırımlarımızla Muğla'mıza rahat bir nefes aldıracağız” dedi.