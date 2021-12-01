Büyükşehir'den Fethiye'nin kırsal Mahallesi Söğütlü'ye içme suyu

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, Fethiye'ye 28 kilometre uzaklıktaki kırsal mahallelerden Söğütlü Mahallesi Hasanbağı mevkiinde içme suyu hat çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında içme suyu hattı bulunmayan Hasanbağı mevkii için 3 bin 400 metre hat çalışması yapıldı. Vatandaşlara içme suyu sorunsuz bir biçimde sağlandı.

Karaağaç Mahallesi'ne içme suyu hattı döşenecek

Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaz aylarında nüfus yoğunluğu yaşanan Fethiye'nin Karaağaç Mahallesi için de ilave içme suyu çalışmalarına başladı. Yaz dönemlerinde nüfus yoğunluğu sebebi ile içme suyu yetersizliğini gidermek için bölgede sondaj çalışması yapıldı. Bölgede elektrik, mekanik ekipman ve kuyu terfi binası imalatı yapılacak. Çalışmaların ardından mahalleye 550 metre içme suyu hattı döşenecek.