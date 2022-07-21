İhlas Haber Ajansı

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Büyükşehir'den hasta refakatçilerine evde uygulamalı eğitim

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım Hizmetinin yanında yatağa bağımlı hastaların refakatçilerine evlerinde uygulamalı eğitim verilecek.


Büyükşehir Belediyesine bağlı uzman hekim ve hemşire tarafından yatağa bağımlı hastaların refakatçilerine hastaların kişisel bakımı ve hasta bakımı eğitimi verilecek. Hasta refakatçilerinden gelen talepler doğrultusunda verilecek eğitimler sonunda vatandaşlara katılım belgesi düzenlenecek.


Uygulamalı eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşların Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 444 48 01 numaralı Çağrı Merkezi numarasından başvuruda bulunması gerekiyor.

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