Büyükşehirden hastane sağlık görevlilerine ücretsiz servis

Muğla Büyükşehir Belediyesi Korona virüs vakasına karşı tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi Korona virüs salgını sürecinde il genelinde bulunan hastanelerdeki sağlık görevlilerini özel servislerle hastanelere ücretsiz olarak taşıyacaklarını duyurdu.

Konu ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Virüsün çıktığı ilk günden bu yana vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden fedakarca mücadele eden kıymetli sağlık çalışanlarımız için ilçelerimizde oluşturduğumuz güzergahlardan çalıştıkları hastanelere ücretsiz servislerle ulaşım hizmetleri sağlanacaktır”