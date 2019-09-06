Büyükşehir'den İlçe Belediyelerine ilk yardım eğitimi

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi İlkyardım Eğitim Merkezi'nce Menteşe Belediyesi'nde görevli 42 personele Temel İlkyardım Eğitimi verildi.

Eğitim sonunda İlkyardım Eğitim Merkezi'nce başarılı olan İlçe Belediyesi personeline ilkyardımcı sertifika ve kimlikleri teslim edildi. Ayrıca ilkyardım eğitimi alan personel, acil müdahale gerektiren durumlara müdahale edebilme yetkisine de sahip oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından bugüne kadar talep eden ilçe belediye personeline 56 Temel İlkyardım Eğitimi, 32 kişiye de Temel İlkyardım Güncelleme eğitimi verildi. Ayrıca İlkyardım Merkezi'nce 396 kişiye Temel İlkyardım, 113 kişiye de Temel İlkyardım Güncelleme Eğitimi verilerek toplamda 509 kişi İlkyardımcı sertifikasına sahip oldu.