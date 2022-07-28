Büyükşehirden İşçi Maaşlarına Zam

07'lik zam oranın ardından bu yıl içinde ikinci defa yapılan düzenlemeye göre yüzde 30'luk bir zam daha yapıldı. Düzenlemeye göre en düşük işçi maaşı 5 bin 128 TL'den, 6 bin 561'e yükseldi.

En düşük maaşa 1433 TL zam yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 bin 66 çalışanı ilgilendiren maaş zammı yapıldı. İyileştirmeye göre en düşük maaşı alan 145 işçi 6 bin 561 TL ücret alacak. 1893 işçi ise 6 bin 648 TL ile 6 bin 906 TL arasında ücret alacak. Geri kalan 1028 çalışanın maaşları 7 bin 43 TL ile 9 bin 852 TL arasında değişiyor.

2023 yılı Ocak ayında ise çalışanlara Büyükşehir Belediyesi tarafından işçilere TÜFE oranında zam ve +12 ikramiye verilecek.