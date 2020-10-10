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Büyükşehir'den işitme engelliler için şeffaf maske

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında maske kullanım zorunluluğu getirilmesi nedeniyle dudak okumakta zorlanan işitme engelli bireyler için şeffaf maske üretiyor.


Birbirleriyle işaret diliyle anlaşabilen işitme engelliler, hastane, kamu kurumları, iş yerleri ve marketler gibi iş ve sosyal hayatlarında dudak okuma yöntemiyle iletişim kurabildikleri için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği şeffaf maskeler ile iletişim kolaylaşacak. Bu kapsamda maske kullanımı nedeniyle dudak okuyamayan işitme engellilerin sıkıntı yaşamaması ve rahatlıkla dudak okuyabilmesi için şeffaf maske üretildi.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner 100 Yaş Evi dikiş atölyesinde hijyenik şartlarda üretilen şeffaf maskelerden temin etmek isteyenlerin Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Sosyal Hizmetler Birimi ile iletişime geçmesi yeterli olacak.

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