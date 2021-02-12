Büyükşehirden kadınlara On-line sanat eğitimi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde oluşturulan dijital sanat atölyesinde kadınlara yönelik online sanat eğitimleri veriliyor.

Dijtal sanat atölyesinde online olarak devam eden çalışmalarda kadınlara, karakalem ve yağlı boya tablo çalışmaları anlatımlı ve uygulamaları olarak gösteriliyor. Sanat eğitimleri kapsamında pandemi sürecinde evde zaman geçiren kadınların üretkenliklerinin arttırılması ve zamanlarını verimli geçirmeleri amaçlanıyor. Eylül ayına kadar online olarak sürdürülmesi planlanan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan eserlerin pandemi sonrasında Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde vatandaşların beğenisine sunulması planlanıyor.

Online sanat eğitimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi numarası 444 48 01 nolu telefondan iletişime geçmeleri yeterli olacak.