Büyükşehirden kar mesaisi

Seydikemer İlçesi'nde kar kalınlığının 60 santime ulaştığı Muğla'da Menteşe, Kavaklıdere, Ula, Köyceğiz, Fethiye ve Dalaman'daki yollar Büyükşehir ekipleri tarafından kısa sürede temizlenerek ulaşıma açıldı. Büyükşehir Belediyesi hafta sonunda 56 personel, 33 farklı özellikteki araçlarla kara müdahale etti. Karla mücadelede 300 ton tuz, 3 ton solüsyon kullanıldı. Ayrıca karda mahsur kalan bir aile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından evlerine ulaştırıldı. Tüm çalışmalar da Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) saniye saniye takip edildi.

- Muğla'da 7 ilçede Kar Yağışı Etkili Oldu

Kar yağışının en çok etkilediği ve kar kalınlığının 60 santimetreyi bulduğu Seydikemer, YaylaCeylan Temel- Seki Yolu- Seki- Kayabaş-Doğanlar- Bekçiler Yolu, Çaltılar- Çobanisa Mahalle Yolu, Yayla Karaçulha Yolu, Eldirek Mahalle Yolu, Gökben Yolu, Dont Mahalle Yolu, Söğütlüdere- Burdur Yolu, Bayır Çökek Dere Yolu, Boğalar Mahalle Yolu'nda, Menteşe İlçesi Yılanlı Mevkii, Düzen- Günlüce Yolu, İkizce Yolu, Meke- Dağpınar yolu ve Menteşe Yapı Kooperatifler Yolu üzeri ve Menteşe ilçe merkez Mahallelerinde kar yağışı meydana geldi ve Büyükşehir ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolları kısa sürede ulaşıma açtı. Yemişendere Mahalle Muhtarı'nın araması sonucu özel aracı ile hastasını hastaneye götürürken yolda kalan bir vatandaşa öncelik verilerek ekipler bu yollara öncelik verdi ve hastaneye ulaşımı sağladı. Kavaklıdere İlçesi'nde Turgut Özal Bulvarı ve TOKİ önünden, Nebiler-Ortaköy-Dikili Yolunda, Köyceğiz İlçesi'nde Otmanlar- Karaçam Mahallesi hattında, Ula İlçesi Turgut- Çakmak Mahallesi hattında, Fethiye İlçesi Nif Mahallesi ve Dalaman İlçesi Darıyeri- Çöğmen Mahallesi Yolu kar kürüme ve tuzlama çalışması yapılarak yollar ulaşıma uygun hale getirildi. Vatandaşların mağdur olmaması için karayolları ve ilçe belediyesine sorumluluk alanlarındaki yollarla ilgili bilgilendirmeler yapılarak koordineli bir çalışma yürütüldü.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün; “Muğla, doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra iklimi ile de dört mevsimi bize aynı anda yaşatabilen ender illerimizden. Hafta sonu farklı ilçelerimizde vatandaşlarımız güneşin keyfin çıkarırken özellikle yüksek kesimlerdeki ilçelerimizde de kar keyfi vardı. Özellikle Seydikemer'imizde ve Menteşe ilçemizde yaşanan kar yağışına hafta sonu da olmasıyla sanırım en çok çocuklarımız sevindi ve Muğlamız beyaza büründü. Kar keyfinin çileye dönüşmemesi için hava durumu tahminlerine göre tedbirini önceden alan Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz kısa sürede kardan kapanan yollara müdahale ederek vatandaşlarımızın yollarda mağdur olmamasını sağladı. Bazı ilçelerimiz de halen ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği için ekiplerimiz gece, gündüz çalışmaya devam edecek" dedi.