Büyükşehirden kariyer ve girişimcilik zirvesi

Osman Gürün, Muğla'da ilki düzenlenen kariyer ve girişimcilik

zirvesinde 20 farklı üniversiteden öğrencilerle buluştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gençlik Masası gönüllü öğrencileri tarafından kariyer ve girişimcilik zirvesi düzenlendi. 20 farklı üniversiteden öğrencilerin katıldığı zirvede alanında uzman kişiler tarafından sunumlar yapıldı.

Zirvenin açılış töreninde konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Hüseyin Çiçek, “Küresel rekabet ortamında sorumluluk alarak gerçekleştirdikleri bu güzel organizasyon nedeniyle Büyükşehir Belediye başkanımız Osman Gürün beyefendiye ve diğer tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” dedi. Rektör Çiçek, bu tür organizasyonların öğrencilerin gelişimi açısından önemli olduğunu kaydetti.

“Fikri Hür Vicdanı Hür Nesiller Yetiştirmemiz Gerekiyor”

Rektör Çiçek'in ardından konuşan Osman Gürün, Atatürk'ün “Fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmemiz gerekiyor” sözüyle hareket ettiklerini söyledi. Başkan Gürün, “Ülkemizin geleceği, idealleri, Atatürk'ün bize gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmakla ilgili hedefe ulaşmak için çok önemli bir zaman dilimindesiniz. Ülkemizin hedeflerine ulaşması için Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin izinde fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştirmek zorundayız. Girişimcilik ve gelecek için heyecanlı olmamız, hiçbir zaman umudumuzu yitirmememiz lazım. En umutsuz anınızda aklınıza dört tarafı düşmanlarla çevrili, yokluk içinde bir ülkeden tam bağımsız, üreten ve örnek alınan bir ülke yaratan Atatürk'ü getirin ve bu ülkeyi sizlere emanet ettiğini hiçbir zaman unutmayın.” dedi.