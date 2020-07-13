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Büyükşehir'den kasap adaylarına uygulamalı eğitim

Uluslararası gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygun et üretimi yapıldığını anlamına gelen TS EN ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikalarına sahip Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait mezbaha tesislerinde vatandaşlara kaliteli, güvenli ve standartlara uygun hizmet vermek için çalışmalarına ara vermeden devam ediliyor.

Uluslararası gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygun et üretimi yapıldığını anlamına gelen TS EN ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikalarına sahip Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait mezbaha tesislerinde vatandaşlara kaliteli, güvenli ve standartlara uygun hizmet vermek için çalışmalarına ara vermeden devam ediliyor.


Kaliteli kesim hizmeti veren Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait modern mezbaha tesislerinde bir yandan üreticilerin hayvanlarının hijyenik şartlarda kesimleri yapılırken diğer yandan da eğitim faaliyetleri sürdürülüyor. Bu kapsamda Menteşe Halk Eğitim Müdürlüğü'nden gelen talep üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 kasap adayına uygulamalı ‘Kurban Kesim Elemanı' eğitimi verildi.


Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Mezbaha tesislerinde görevli, gerekli ustalık ve hijyen belgeleri bulunan usta kasaplar tarafından verilen eğitimde, kasap adaylarına uygulamalı olarak sağlıklı kesim nasıl yapılacağı ve etlerin doğru bir şekilde nasıl parçalanacağı gösterildi.

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