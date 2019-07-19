Büyükşehirden Kavaklıdere'ye 11 milyon liralık alt yapı yatırımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından Kanalizasyon işi ihalesi yapıldı 27.06.2019 tarihinde sözleşmesi imzalandı. Söz konusu Kavaklıdere Kanalizasyon İnşaatı işi 10 Ttemmuz 2019 tarihinde yer teslimi yapıldı. Yer tesliminin ardından bölgede şantiye kurulumuna başlandı. Şantiye kurulumunun Ağustos ayının başında tamamlanıp, kanalizasyon çalışmasına başlanacağı belirtildi.

Toplam yatırım 11 milyon lira

Kavaklıdere'ye yapılacak olan kanalizasyon inşaatı işinin yüzde 50'si hibe (SUKAP) , yüzde 50'si MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kredi kullanılarak, İlbank A.Ş. ve MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yaptırılacak. Kavaklıdere ilçe merkezi altyapısını kapsayacak bu önemli projede, 11 bin metre kanalizasyon hattı, 4 bin 600 metre içme suyu hattı ve 4 bin 800 metre parsel bağlantı işi yapılacak. 550 günde tamamlanacak olan proje KDV dahil 10 milyon 967 bin 510 liraya mal olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kavaklıdere ilçemizin alt yapı sorunu tamamen çözüme kavuşuyor. Bölgede şantiye kurumu ay sonunda bitecek. Yaklaşık 11 milyon liraya mal olacak. Çevrenin korunması ve insan sağlığına büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi bu doğrultuda çalışmalarına hızla devam etmektedir ve edecektir. Bu önemli projenin Kavaklıdere ilçemize ve Muğla'mıza hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.