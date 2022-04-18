Büyükşehir'den köy enstitüleri için anlamlı etkinlik

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 17 Nisan 1940 yılında okullara öğretmen yetiştirilmesi amacıyla kurulan Köy Enstitülerinin, 82'inci Kuruluş yıldönümünü Menteşe Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik ile kutlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün de katılacağı etkinlikte Menteşe Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi'nde bulunan 2 deneme bahçesine Türkiye genelinde bulunan 21 köy enstitüsünün isimleri yer alacak ve 2 deneme bahçesine isim verilecek.