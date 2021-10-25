Büyükşehir'den Köyceğiz'de 232 bin metre kanal temizliği

2014 yılında Büyükşehir olan Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi üreticilerin mağdur olmaması için bu hizmeti il genelinde vermeye çalışıyor.

Nüfusun yüzde 60'ının kırsalda yaşadığı ve tarımsal üretimin yaygın olduğu Muğla'da, tarım üreticisine destek olan Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz ilçesinde sulama tesislerinin temizliği ve tamiratını yapıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı içerisinde Köyceğiz ilçesinde 28 Bin 400 metre sulama kanalı temizliği, Bin 300 metre kanal bakım, onarım ve tamirat işlemi ile 4 adet sulama bendi tutulması işlemi gerçekleştirdi. Ayrıca ekipler Köyceğiz ilçesinde 11 adet tarla priz kapağı takılması ile 2 adet tarla içi geçiş köprüsü tamiratı yaptı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi kurulduğu günden bu yana Köyceğiz ilçesinde 232 Bin 20 metre kanal temizliği, 36 Bin 900 metre de sulama kanalı tamirat işlemi gerçekleştirdi.