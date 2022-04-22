Büyükşehir'den mahalle ile okullara Atatürk büstü

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla genelinde Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmak ve çocukların onu daha iyi tanıması için yaptığı projelere devam ediyor.

İl genelinde Nutuk dağıtımı, sevdiği şarkılardan oluşan albümler gibi birçok farklı materyali vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtan Büyükşehir Belediyesi bunun yanı sıra Atatürk konulu film gösterimleri, tiyatro oyunları vb. etkinlikleri sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Atatürk ile ilgili büst ve şeref köşesi yapımlarına ve zarar gören büstlerin yenileme çalışmalarına il genelinde ara vermeden devam ediyor.

Muhtarlar, okul yöneticileri ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mahallelere Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büstü, okullara ise Atatürk Şeref Köşesi kazandırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılından bugüne kadar mahalle meydanlarına 79 adet, okullara ise 103 adet olmak üzere toplam 182 adet Atatürk Büstü, 42 adet de Atatürk Şeref Köşesi yapıldı.