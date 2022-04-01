Büyükşehir'den Milas'a içme suyu takviyesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının yaklaşması ile birlikte il genelinde içme suyu çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler Milas ilçesinin Alatepe ve Kultak Mahalleleri'ne içme suyu takviyesi için çalışmalara başladı.

Yaz aylarında kaynak sularında yaşanan azalmadan dolayı su yetersizliğinin önüne geçmek için yürütülen çalışmalarda Alatepe ve Kultak mahallelerine 2 bin 45 metre içme suyu hattı imalatı ile terfi istasyonu inşası yapılıyor. Kısa sürede bitirilmesi hedeflenen çalışmaların tamamlanması ile birlikte Alatepe ve Kultak Mahallelerine günde 259 bin litreye kadar ilave su sağlanmış olacak.