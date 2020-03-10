Büyükşehir'den okullarda çevre eğitimi

Coğrafi ve tarihi güzellikleri ile dünyanın ve Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri olan Muğla'da Büyükşehir Belediyesinin çevre hizmetleri ve projeleri devam ediyor. Katı Atık Tesisleri, düzenli hafriyat alanları, çöpten elektrik üretimi, tıbbi atık tesisi, geri dönüşüm tesisi, teknelerle kıyılardan atık alım hizmeti, karbon, su ayak izi projeleri gibi Muğla'yı koruyan birçok hizmeti hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi geleceğin yetişkinleri olacak çocuklara okullarda eğitim vererek çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Mart ayı içerisinde verilmeye başlanan eğitimlerde 13 ilçede 52 okulda 1560 öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor. Geçmiş yıllarda verilen eğitimlerden olumlu geri dönüşler alınması ve öğrencilerin çevre bilinciyle yetişmesi amacıyla düzenlenen eğitimler Büyükşehir Belediyesinin çevre mühendisleri tarafından verilmeye başlandı. Bodrum, Yatağan, Menteşe'deki okullarda başlayan eğitimler haftanın 2 günü, 4 okul toplam 13 hafta olarak planlandı. Eğitimlerde öğrencilere çevre kirliliği, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, düzenli atık tesisleri, çöpten elektrik üretimi gibi farklı birçok konu anlatılıyor.

Yeşilin, mavinin her tonunu coğrafyasında cömertçe sergileyen, 1480 km uzunluğundaki dantela gibi kıyıları ile kendine hayran bırakan, yüzde 68 orman zenginliğine sahip Muğla'yı korumak için çalıştıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün geleceğe yani gençliğe bırakacakları en değerli mirasın tertemiz, yaşanabilir bir çevre olduğunu belirtti.

Başkan Gürün; “Çevreyi ve doğayı korurken onu emanet edeceğimiz gençlerin de çevre bilinci ve duyarlılığı ile büyümesini sağlayabiliriz. Nasıl ki bir fidan topraktan beslenip büyüyor ve gelişiyorsa geleceğimizin garantisi gençlerimiz de aldıkları eğitimle yurdumuza yararlı birer fert olarak topluma katkı sağlıyorlar. Büyükşehir olarak çevreye yaptığımız yatırımlar ve hizmetlerin yanında il Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte okullarımızda çocuklarımıza çevre eğitimi vererek çevre bilincinin küçük yaşlarda başlamasını amaçladık. Alanlarında uzman ekiplerimiz çocuklarımızla buluşarak hem çocuklarımızın sorularını yanıtlıyor hem de onlara çöplerin nasıl elektriğe dönüştüğünü, geri dönüşümü, yenilenebilir enerjiyi çocuklarımızın anlayacağı şekilde anlatıyor. 13 ilçemizde devam eden eğitimlerle geleceğimizin garantisi, fikri, irfanı, vicdanı hür evlatlarımız çevresine, yaşadığı şehre ve ülkesine sahip çıkacak ve daha temiz bir dünya için var gücüyle çalışacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ülkemizi emanet ettiği gençlerimize çok güveniyoruz” dedi.