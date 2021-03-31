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Büyükşehir'den Online sanat terapisi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeni tip Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle evde bulunan vatandaşlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde oluşturulan dijital sanat atölyesinde, evde vakit geçiren vatandaşlara yönelik online sanat terapisi eğitimleri veriliyor.


Dijital sanat atölyesinde online olarak devam eden çalışmalarda, her yaştan vatandaşa yönelik, sanat yoluyla terapi yöntemleri üzerine uygulamalı eğitimler veriliyor. Farklı periyotlarla gerçekleştirilen eğitimlerde, pandemi döneminin getirmiş olduğu psikolojik bunalımlar ve kaygı durumlarının sanat kuramları ile ortadan kaldırılması hedeflenen içerik ve uygulamalar anlatılıyor. Ayrıca sanat terapisi eğitimleri kapsamında pandemi sürecinde evde zaman geçiren vatandaşların psiko sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, verimli ve kaliteli zaman geçirmeleri amaçlanıyor.

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