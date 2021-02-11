İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehirden Planlama Eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi teknik personeline Güney Ege Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen “NetCAD Eğitimi” projesi, online olarak gerçekleştirildi.


Özellikle kent planlaması alnında büyük önem taşıyan “NetCAD” uygulamasıyla çalışanların temel projelendirme programı, yol projelendirme programı, harita ve imar uygulamaları programı ve kent planlama programları kullanım yetkinliği arttırıldı. Eğitimle birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi personelinin proje üretme kapasitesi ve verimliliği arttırarak, planlama, proje geliştirme/uygulama ve yenilikçi hizmet kapasitesinin geliştirilmesi amaçlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.