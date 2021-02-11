Büyükşehirden Planlama Eğitimi

Özellikle kent planlaması alnında büyük önem taşıyan “NetCAD” uygulamasıyla çalışanların temel projelendirme programı, yol projelendirme programı, harita ve imar uygulamaları programı ve kent planlama programları kullanım yetkinliği arttırıldı. Eğitimle birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi personelinin proje üretme kapasitesi ve verimliliği arttırarak, planlama, proje geliştirme/uygulama ve yenilikçi hizmet kapasitesinin geliştirilmesi amaçlandı.